Новосибирцев предупредили о падении снега с крыш из-за оттепели

С крыш домов может начать сходить талый снег. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается сильное потепление. По прогнозам синоптиков, перепады температур могут составить до 30 градусов. Из-за этого с крыш домов может начать сходить талый снег, и мэрия просит людей быть осторожнее.

— Руководителям организаций нужно очистить крыши (кровли) зданий, сооружений и многоквартирных домов от снега и льда, оградить наиболее опасные участки предупреждающими знаками (сигнальными лентами), а также напомнить собственников о том, что нужно своевременно чистить от снега козырьки на балконах, — сообщили в муниципалитете.

Напомним, с 15 по 17 января в Новосибирске синоптики обещают потепление до 0 градусов. В некоторые дни возможен снегопад и метель, а сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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