Краевед предложил возвести памятник на месте встречи меридиана и параллели в Новосибирске

Памятник может появиться в Инюшенском бору. Фото: Константин Голодяев

Новосибирский краевед Константин Голодяев предложил установить в Инюшенском бору памятник, который бы указывал, где встречаются меридиан и параллель в Новосибирске. Такую идею он опубликовал на своей странице в соцсети «Facebook».

— Хочу напомнить о нахождении на территории бора неординарного географического места — точки, где пересекаются наша длиннющая 55-я параллель и 83-й меридиан, самый длинный отрезок которого опять-таки наш, сибирский. А не отметить ли нам ее памятным знаком?, — написал краевед.

В комментариях под постом многие инициативу краеведа поддержали, назвав установку достопримечательности интересным решением и отличной идеей.

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