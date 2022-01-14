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Общество14 января 2022 10:08

В Новосибирской области следователи начали проверку после жалоб сироты-инвалида об отсутствии жилья

Молодой человек утверждает, что ему не дали приватизировать квартиру, объявив дом аварийным
Галина СИМОНОВА
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после того, как сирота-инвалид из Новосибирска пожаловался на то, что уже долгое время не может получить квартиру от государства. По словам молодого человека, в 2015 году ему предоставили квартиру в Татарске на пять лет. Когда по истечению этого срока он захотел приватизировать жилье, выяснилось, что дом оказался аварийным.

— По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, — сообщили в областном Следственном комитете.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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