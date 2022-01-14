В Новосибирске запустят новые автобусы по маршруту №88

Маршрут запустят с 17 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 17 января возобновят автобусный маршрут №88 «ОРМЗ — Центральный корпус». Рейсы теперь будут выполнять в том числе и новые автобусы ПАЗ, которые приехали в город в декабре 2021 года.

— Новые автобусы с низким полом, которые запустят на маршрут, будут оснащены для перевозки маломобильных пассажиров, — сообщил начальник управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров.

Маршрут №88 непросто возобновили, но и немного изменили. Теперь он поможет обеспечить транспортную связь между микрорайоном ОбьГЭС, жилмассивом Северо-Чемской, поселком Краснообск и Малое Кривощеково с площадью имени Карла Маркса.

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