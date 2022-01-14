Минздрав заявил об изменении подходов в развитии здравоохранения Бердска. Фото: Правительство НСО.

Новая модель поликлиники и стационара призвана создать комфортные условия для жителей Бердска и медперсонала — этот подход усиливается поставкой современного цифрового оборудования по нацпроекту «Здравоохранение». О модернизации системы здравоохранения Бердска в ходе пресс-тура 14 января рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

— При планировании реализации национальных проектов отдельное внимание Правительством Новосибирской области и региональным минздравом уделялось здравоохранению Бердска. Мы понимаем, что это крупное муниципальное образование и его жители должны получать максимальную специализированную помощь и все виды диагностики непосредственно в городе. Разработана дорожная карта, ЦГБ участвует практически во всех направлениях нацпроекта, программе модернизации первичного звена. Совершенно меняется поход, чтобы создать новую модель поликлиники и стационара, чтобы создать комфортные условия для жителей Бердска и медперсонала, — рассказала Елена Аксенова.

За последние несколько лет в Бердске провели значительный объем работ по реконструкции комплекса зданий Бердской Центральной городской больницы (ЦГБ): провели капитальный ремонт двух детских поликлинических отделений, здания поликлиники, модернизировали стоматологическую помощь, для системы централизованной подачи кислорода в инфекционном госпитале и в хирургическом корпусе установили два газификатора. Кроме того, недавно начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), с возможностями которого на днях ознакомился Губернатор Андрей Травников. В ходе визита он отметил, что медики в течение последних двух непростых лет пандемии проделали огромную работу, решили сложнейшие технические и организационные вопросы по модернизации материальной базы.

Благодаря созданию ЦАОП в Бердске в этом году впервые появился собственный аппарат МРТ. А еще центр оснастили самым современным оборудованием: МРТ мощностью 1,5 Тесла, 128-срезовым КТ, гастроскопом, бронхоскопом, аппаратом УЗИ экспертного класса, цифровым рентгеном и всем необходимым для дневного стационара, где пациенты амбулаторно смогут получать химиотерапию. Все это современное оборудование можно использовать и для нужд стационара. КТ, МРТ, эндоскопы, УЗИ полностью обеспечат потребность в плановых обследованиях населения Бердска, по направлению врачей поликлиник здесь можно будет пройти диагностику.

По словам замминистра, это оборудование не только позволяет диагностировать онкологические заболевания, но и проводить на современном уровне всю необходимую диагностику. Вся аппаратура цифровая — осуществляется передача данных и бердские врачи могут проконсультироваться онлайн с областной клинической больницей, областным онкодиспансером, кардиодиспансером.

Как сказала главный врач Центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская, на новом оборудовании есть возможность цифровой централизованной архивации всех медицинских исследований для каждого пациента. В ЦАОП привлечен специалист, который специально проходил обучение на подобном оборудовании в областной кинической больнице.

— Создание ЦАОПа — была сложная многокомпонентная задача для руководства медицинского учреждения. Это не только ремонты, но и логистика, аудит, решались задачи по укреплению кадрового потенциала. Налажено взаимодействие со школами, медицинским колледжем, есть «целевики» которые вернутся с Бердскую больницу, которые учатся на разных курсах медицинского университета. В рамках реализации проекта были приняты новые сотрудники в ЦАОП, — подчеркнула она.

Елена Аксенова особо отметила, как пример комплексной модернизации работу стоматологического отделения ЦГБ. Здесь проведен ремонт, отделение полностью переоснащено современным оборудованием, доукомплектован штат — укомплектованность кадрами достигла 98%, при этом ряд специалистов пришли из частных клиник. Пересмотрена система записи на прием: раньше пациентам приходилось стоять в очереди за талончиками с самого раненого утра, теперь записаться можно дистанционно, а с неотложными случаями прием проводится день в день.

По мнению замминистра, перед коллективом ЦГБ стоит задача по развитию первичной медицинской помощи, изменению подходов к оказанию терапевтической помощи, развитию предварительной записи.

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