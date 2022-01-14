Минздрав рассказал об изменениях, которые ждут здравоохранение Бердска

Подход к здравоохранения полностью изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Новосибирска заявил о том, что систему здравоохранения Бердска ждут большие изменения. В частности, они коснутся центральной городской больницы, где будет улучшено качество оказания медицинской помощи. Об этом во время пресс-тура рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

— Совершенно меняется поход, чтобы создать новую модель поликлиники и стационара, чтобы создать комфортные условия для жителей Бердска и медперсонала, — заявила она.

В больнице появится новое оборудование, которое позволит провести полную диагностику. Современные технологии при помощи цифровой централизованной помогут архивировать все медицинские исследований для каждого пациента. Кроме того, по словам замминистра, перед коллективом ЦГБ стоит задача по развитию первичной медицинской помощи, а также им предстоит изменить подход к оказанию терапевтической помощи и развитию предварительной записи.

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