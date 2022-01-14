Мощности колл-центров в Новосибирской области увеличат на 30% . Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Травников поручил развернуть дополнительные мощности для колл-центров в Новосибирской области. Об этом губернатор региона сообщил в ходе дискуссии «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов» Гайдаровского форума, который проходит в Москве.

По словам главы региона, ситуация с омикроном может развиваться непредсказуемо. На сегодняшний день власти дали поручения развернуть дополнительные мощности для колл-центров.

— Это дополнительные рабочие места, каналы связи; вести переговоры с Новосибирским медицинским колледжем и Новосибирским государственным медицинским университетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов. Мы предполагаем, как минимум на 30% к началу пятой волны увеличить мощности колл-центров, — заявил Андрей Травников.

Предложение губернатора поддержал и Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ. Он выступил модератором дискуссии.

По словам Мурашко, регионы, которые увеличили мощности, обеспечивают пациентам гораздо большее внимание.

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