Мощности колл-центров в Новосибирской области увеличат на 30% .
Фото: Иван МАКЕЕВ
Андрей Травников поручил развернуть дополнительные мощности для колл-центров в Новосибирской области. Об этом губернатор региона сообщил в ходе дискуссии «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов» Гайдаровского форума, который проходит в Москве.
По словам главы региона, ситуация с омикроном может развиваться непредсказуемо. На сегодняшний день власти дали поручения развернуть дополнительные мощности для колл-центров.
— Это дополнительные рабочие места, каналы связи; вести переговоры с Новосибирским медицинским колледжем и Новосибирским государственным медицинским университетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов. Мы предполагаем, как минимум на 30% к началу пятой волны увеличить мощности колл-центров, — заявил Андрей Травников.
Предложение губернатора поддержал и Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ. Он выступил модератором дискуссии.
По словам Мурашко, регионы, которые увеличили мощности, обеспечивают пациентам гораздо большее внимание.
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