В Новосибирске за 2021 год ввели в эксплуатацию более 1,5 миллионов квадратных метров жилья

В настоящее время строится еще 1 620 объектов. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

За ушедший 2021 год в Новосибирске количество жилой площади увеличилось на 1,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.

— На долю индивидуального строительства пришлось около 187 тысяч квадратных метров, а это 1 167 домов. Количество малоэтажного жилья увеличилось на 7 домов и 263 квартиры, что составило почти 15 тысяч квадратных метров, — рассказали в мэрии. — Большая часть, конечно, пришлась на долю многоэтажек — 1 миллион 368 тысяч 689 квадратных метров. За 2021 год сдали в эксплантацию 133 многоэтажки и 25 тысяч 769 квартир.

Нежилой недвижимости за 2021 год сдали 574 тысячи 142 квадратных метра, а это в свою очередь 305 новых объектов, на которые необходимы рабочие места. В настоящее же время в Новосибирске строится 1 620 объектов площадью более 10 миллионов квадратных метров.

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