В Ленинском районе произошло массовое ДТП

В Новосибирске произошло серьезное массовое ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске произошло серьезное массовое ДТП. Авария случилась в Ленинском районе днем, 14 января.

— На улице Троллейной рядом с остановкой «Кирзавод» столкнулись три автомобиля, которые получили заметные повреждения кузова, а в некоторых сработали подушки безопасности, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В Ленинском районе столкнулись три автомобиля. Фото: "АСТ-54"

Как пояснили КП-Новосибирск в городской Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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