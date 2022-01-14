15 человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За сутки вирусом заразились еще 242 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 января оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 15 пациентов.

— Это были мужчины в возрасте 63, 70, 70, 74, 76, 79, 83 и 85 лет и женщины в возрасте 52, 58, 72, 76, 83, 83 и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 411 человек. — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

Всего коронавирусом в Новосибирской области с начала эпидемии заразились 98 396 человек, за последние сутки их прибавилось 242. Выздоровели за день больше — 309 человек, а всего выписаны с выздоровлением 69 098 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации лежат 275 пациентов, среди них 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 2 504 человека, в том числе 26 детей.

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