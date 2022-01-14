В Новосибирске матери вернули дочь после попытки отца увезти ребенка в Крым

Ребенка уже вернули матари Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске судебные приставы задержали в аэропорту Толмачево томича, который без ведома бывшей жены пытался улететь в Крым с их общей дочерью. Мужчина успел зарегистрироваться на рейс, но его план провалился.

— Так как гражданин выехал в аэропорт Толмачево, томские приставы направили поручение новосибирским коллегам об отобрании у отца и передаче ребенка матери. Мужчина отказывался возвращать ребенка матери, но судебные приставы убедили его исполнить решение судьи, — сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Известно, что после развода супругов девочка жила с матерью. Мужчина решил забрать трехлетнюю дочь к себе 8 января, чтобы повидаться, и пропал. Ребенок был объявлен в розыск. Сейчас уже малышка вернулась домой в Томск.

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