В мэрии рассказали, сколько долгожителей проживают в Новосибирске

Всего 36 долгожителей старше 100 лет живут в Новосибирске Фото: Иван ВИСЛОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько долгожителей старше 100 лет проживает в городе. Всего их на сегодняшний день — 36 человек. Такие данные предоставили в департаменте по социальной политике.

— В настоящее время на территории города Новосибирска проживет 36 человек в возрасте более 100 лет. Самый старший житель города в 2022 году отпразднует свое 111-летие, — говорится в сообщении.

Также известно, какую финансовую поддержку долгожители получают от местных властей. Так, например, в 2021 году было награждено 38 столетних юбиляров, жителей города Новосибирска, из которых — 6 мужчин и 32 женщины. Общая сумма наград составила 950 тысяч рублей. В 2020 году сумма была миллион рублей, а в 2019 — 750 тысяч рублей.

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