Власти Новосибирска выставили на торги недостроенную парковку на улице Петухова

Парковка готова сейчас лишь на 31% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске власти объявили аукцион о продаже недостроенной парковки на улице Петухова у гипермаркета «Лента». Начальная цена объекта — 47 290 000 рублей. Торги пройдут 8 февраля 2022 года, об этом говорится в опубликованном на сайте мэрии документе.

В документе указано, что незавершенный объект строительства принадлежит на праве собственности Лопатину Сергею Геннадьевичу, который достроил парковку лишь на 31%, но завершить до конца не смог. После чего суд наложил арест на объект и передал другим лицам.

Желающие принять участие в аукционе должны отправить заявку до 3 февраля 2022 года и внести задаток 47 290 000 рублей.

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