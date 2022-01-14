Житель Ленинского района выбрасывал из окна вещи прямо на машины и головы новосибирцев

Полицейские передали дебошира санитарам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под конец первой рабочей недели нового года, в пятницу, 14 января, в Ленинском районе Новосибирска мужчина выбил окна в квартире на улице Спортивной, 9, и стал бросаться вещами в припаркованные машины и прохожих. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в полиции.

— Сотрудники полиции выезжали на место происшествия. В настоящее время данный гражданин передан сотрудниками полиции работникам медицинского учреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что полицейские поймали новосибирца, подозреваемого в серии краж из офисов.

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