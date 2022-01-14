Пьяному новосибирцу пришлось заплатить за 13 разбитых бутылок в магазине

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

7 января в 14.11 мужчина, находясь в супермаркете на улице 25 лет Октября, взял в руки бутылку кокосового молока для того, чтобы посмотреть срок годности, но не удержал в руках и выронил. Бутылка разбилась. Магазину был причинен ущерб на сумму 149 рублей. На кассе покупателю пришлось рассчитаться за товар как за купленный.

В тот же день в другом супермаркете, находящемся на улице Забалуева, охранник ГВАРДИИ заметил молодого человека, прячущего за пазуху бутылку шампанского. За линией касс его остановили, и от неожиданности он выронил бутылку, которая разбилась. Незадачливому вору пришлось возместить ущерб - целых 199 рублей.

13 января сразу за 13 разбитых бутылок пришлось заплатить посетителю магазина на улице Фадеева. Находясь в торговом зале в нетрезвом состоянии, шатаясь и размахивая руками, он упал и уронил на пол коробки с бутылками, которые разбились. В данном случае вина мужчины не вызвала никаких сомнений.

А вот мужчина, разбивший 13 января в 19.45 бутылку пива стоимостью 56 рублей в магазине на улице Гоголя, платить за товар отказался и охранником задержан не был. В ходе разговора во внимание было принято его замечание о том, что бутылки в магазине стоят пирамидой посреди зала и мешают передвижению посетителей с тележками.

Случаев, когда посетители разбивают банки или бутылки в магазинах, в практике Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предостаточно. Кто будет возмещать ущерб - посетитель или магазин, в каждом конкретном случае приходится решать в зависимости от ситуации.

Законодательство по этому поводу говорит следующее: покупатель, испортивший товар до оплаты на кассе, возмещает магазину причиненный ущерб (статья 1064 ГК РФ), но он освобождается от возмещения, если докажет, что это случилось не по его вине, а случайно или по вине магазина (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Покупатель должен будет заплатить за уничтоженный в магазине товар и в случае, если он сделал это умышленно (статья 7.17 КоАП РФ). Во всех остальных ситуациях за риск случайной гибели товара отвечает его собственник, то есть магазин.