Полицейские поймали новосибирца, подозреваемого в серии краж из офисов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полицейские поймали 43-летнего мужчину, подозреваемого в серийных кражах из офисов и подсобных помещений. Действовал злоумышленник тихо и аккуратно — он проникал в незапертые кабинеты, когда там никого не было, и похищал оставленное имущество. Об этом в пятницу, 14 января, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Известно, 3 декабря 2021 года злоумышленник похитил из подсобного помещения кофейни на Красном проспекте мобильный телефон работника за 55 тысяч рублей. 10 декабря злоумышленник украл фотоаппаратуру стоимостью 100 тысяч рублей из офиса на улице Фрунзе. А 25 декабря он похитил из служебного кабинета ресторана на Красном проспекте сумку с телефоном и деньгами. Ущерб потерпевшей составил 45 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе полиции.

Сейчас установлено, что новосибирец причастен к 13 кражам на территории Центрального района города. Также 6 похищений он совершил в Железнодорожном районе Новосибирска.

На подозреваемого завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Похитителя на время следствия отправили в СИЗО. Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды его воровской деятельности.

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