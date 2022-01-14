Магнитные бури в Новосибирске 16 января 2022 года: что ждет метеозависимых

Магнитная буря повлияет на метеозависимых.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Метеочувствительным людям будет очень непросто, когда грянут магнитные бури в Новосибирске 16 января 2022 года. О магнитной буре, которая накроет Землю, предупредил Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН. Согласно его данным, солнечная активность будет сильнее, чем обычно, в воскресенье с 03.00 до 15.00.
— Вероятность магнитной бури — 30%, а того, что шторм будет очень сильным — 10%, — отмечают специалисты института.
Пик солнечной активности ожидается 16 января. Фото: Tesis.lebedev.ru
Хотя солнечная активность достигнет 4 баллов из 10 возможных, это все еще считается слабым показателем. Тем не менее, перепады атмосферного давления и резкой смены погоды сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Медики советуют во время магнитных бурь контролировать давление, по возможности больше отдыхать и есть больше овощей и фруктов, при одобрении врача принимать более сильные дозы препаратов.
Напомним, в конце этой недели новосибирцев ждут температурные качели: ночью 14 января ударят морозы до -31, а в воскресенье потеплеет до 0 градусов.
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