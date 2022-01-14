Новосибирск и Москву могут соединить платной трассой

Общая протяженность автодороги составит 800 километров. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирск могут соединить с Москвой платной трассой. Такую возможность рассматривают московские власти. Речь о трассе М-12 «Москва-Казань». Об этом ТАСС рассказал Марат Хуснуллин.

— На мой взгляд, и на Тюмени не надо останавливаться, следует тянуть дальше. Посмотрим, что позволят финансы, оценим возможности бюджета и двинемся в сторону Омска, Новосибирска, — сообщил чиновник.

Известно, что общая протяженность автодороги составит 800 километров. Трасса позволит соединить Нижегородскую, Казанскую и Самарскую области с Москвой. Кроме того, автострада даст возможность улучшить сообщение в Поволожском экономическом районе.

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