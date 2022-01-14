Новосибирские власти выделят 31 миллион рублей на компенсацию убытков детским центрам

Власти компенсирует убытки владельцам детских центров. Фото: Правительство Новосибирской области

Власти Новосибирской области компенсирует убытки владельцам детских развлекательных центров за принудительные нерабочие новогодние выходные. Информация об этом появилась на сайте Правительства Новосибирской области в четверг, 13 января.

— В данный момент на территории Новосибирской области зарегистрировано 247 предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере, трудоустроено 1395 сотрудников. Компенсационная выплата будет составлять порядка 22,5 тысяч рублей на одного официально трудоустроенного человека, — сообщил замглавы Минпромторга Новосибирской области Максим Останин.

Среди предпринимателей, подавших заявки на единоразовую субсидию, проведут отбор, и компенсацию получат не все. Прием заявок будет проходить с 18 января до 14 февраля включительно, кроме нерабочих дней.

Список необходимых документов указан на сайте Минпромторга.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о закрытии детских игровых площадок и центров с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

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