Митрополит Никодим посетил Центр паллиативной помощи

Фото: Михаил Пучков.

Митрополит Никодим поздравил с Рождеством Христовым и Новым годом медицинский персонал больницы и посетил всех пациентов, находящихся в паллиативном отделении. Владыку сопровождали министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, главный врач больницы Сергей Николаевич Монагаров, заведующий паллиативным отделением Юрий Владимирович Соколов, священнослужители Новосибирской епархии.

Владыка Никодим напомнил, что в святочные дни мы должны особенно усердно послужить своим ближним, поддержать их в трудную минуту, проявить любовь и милосердие - каждый в меру своих сил. По просьбе врачей больницы от Новосибирской епархии паллиативному отделению были переданы памперсы и средства личной гигиены - их хватит на целый месяц.

Фото: Михаил Пучков.

Для каждого пациента митрополит Никодим смог подобрать добрые слова, каждому преподал свое благословение, поздравил с праздниками, подарил по иконе святого великомученика и целителя Пантелеимона, а также сладкий подарок. По признанию владыки, это были встречи со слезами на глазах.

- Сердце плачет, но других стараюсь поддержать словом, это долг служения не только Православной Церкви, но и каждого из нас: помочь людям, в эти святочные дни проявить свою любовь, свое милосердие, показать, что мы действительно христиане, которые разделяют скорбь и болезнь других людей, - сказал митрополит Никодим.

Районную больницу № 1 окормляют священнослужители храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы наукограда Кольцово. Большую помощь оказывают сестры милосердия и волонтеры епархиального добровольческого движения «Родной дом», его духовник иерей Димитрий Полинкевич регулярно служит в отделении молебны, совершает Таинства Крещения, исповеди и Причастия. В холлах отделения оборудованы молитвенные уголки. Здесь мамы молятся за своих детей, а взрослые не чувствуют себя в одиночестве перед лицом выпавших на их долю испытаний.

Фото: Михаил Пучков.

В детском отделении паллиативной помощи пять палат, дети в них находятся вместе с родственниками или волонтерами, в отделении для взрослых - 30 мест. По словам заведующего паллиативным отделением Юрия Владимировича Соколова, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой доступ волонтеров в отделение ограничен, но и медицинский персонал, и пациенты всегда чувствуют их поддержку: добровольцы передают в отделение необходимые средства гигиены, игрушки, книги, выполняют индивидуальные просьбы больных. Но, как отмечают врачи, после посещения добровольцев самочувствие тяжелобольных становится чуть лучше: они начинают улыбаться, хвори на время отступают.