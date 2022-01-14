На ферме под Новосибирском во время жуткого пожара погибли 40 телят и 2 свиньи

В пожаре погибли 40 телят и 2 свиньи Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 14 января, около 2 часов ночи произошел крупный пожар на ферме за селом Большеникольск Чулымского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— На момент прибытия огнеборцев открытым огнем горела крыша здания по всей площади, произошло обрушение кровли. В течение часа пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Еще час потребовался на проливку и разбор обгоревших конструкций, — указано в сообщении пресс-службы.

Пожар обнаружили слишком поздно, погиб скот: 40 телят и 2 свиньи, сгорела крыша фермы. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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