Пенсионерка из Новосибирска на телешоу доказала, что внук ей не родной

Пенсионерка из Новосибирска на телешоу доказала, что ее внук ей не родной. Фото: кадр из видео // "1 Канал" // "Мужское//Женское".

Пенсионерка из Новосибирска пришла на шоу «Мужское / Женское». 70-летняя женщина заявила, что думает, что ее внук ей не родной. По ее словам, у нее умер сын, после чего к ней в дом явилась его бывшая девушка с ребенком. Сибирячка сказала, что 5-летний мальчик — сын покойного.

Пенсионерка приняла невестку с мальчиком и прописала их в своей крохотной квартире, площадью 17 квадратов. Однако все же сомневалась в родстве с 5-летним ребенком. Ведь женщина была уверена, что ее умерший сын не мог иметь детей. Из-за проблем со здоровьем, врачи ставили ему бесплодие.

Проживая вместе, женщины ссорились. По словам пенсионерки, они не могли разделить быт — невестка, заявившись в дом, стала там хозяйничать, а пожилую хозяйку это не устраивало. Кроме того, мать мальчика приводила в дом мужчин. С ними она на глазах пенсионерки занималась сексом.

Результаты ДНК-теста, которые озвучили на программе, показали, что подозрения пенсионерки были не напрасны. Мальчик оказался ей не родным.

Эксперты, которые присутствовали на шоу, призвали аферистку выписаться из квартиры и больше не отравлять жизнь пожилой женщине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.