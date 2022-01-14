В Новосибирске 14 января зафиксировали уровень загрязнения воздуха в 8 баллов из 10

Небо над Новосибирском заволокло смогом
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
По данным сервиса оценки качества воздуха AirVoice, загрязнение воздуха в Новосибирске оценивают на 8 баллов из 10. В городе неприятно пахнет, наблюдается густой дым, смог и туман.
Такое сильное загрязнение в 8 баллов фиксировали в Новосибирске только в 1% случаев с 2018 года, а зимой — еще меньше. Уровень опасных частиц PM 10 в воздухе превышает норму более чем в 3 раза, а уровень PM 2.5 — в 5,5 раза.
В Новосибирске в последние дни усиливается загрязнение воздуха. Фото: AirVoice
Количество монооксида углерода в городском воздухе превышает 6200 мкг/м3, тогда как норма содержания этого вещества на улице — 400 мкг/м3.
Новосибирцам рекомендуется оставаться дома до тех пор, пока загрязнение воздуха не уменьшится.
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