Троих хоккеистов новосибирского ХК «Сибирь» вызвали на Олимпиаду в Пекин

Сятери, Чайковски и Шор поедут на Олимпиаду в Пекин. Фото: телеграм-канал ХК «Сибирь»

Трое хоккеистов из ХК «Сибирь» поедут на Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. Их имена раскрыли в Телеграм-канале ХК «Сибирь» в четверг, 13 января.

Вратарь «Сибири» Харри Сятери будет играть за сборную Финляндии, защитника Михаила Чайковски вызвала команда Словакии, а форвард Ник Шор сыграет за США.

В комментариях болельщики вспоминают «Евротур» и надеются, что в этот раз обойдется без травм.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что недавно ХК «Сибирь» всухую обыграл «Амур» в гостях.

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