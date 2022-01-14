Новосибирский суд снова продлил арест экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву. Фото: Архив "КП".

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест экс-кандидату в мэры Сергею Проничеву. В четверг, 13 января, там состоялось предварительное слушание по его делу. Напомним, Проничев обвиняется в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

— В суд дело поступило 28 декабря 2021 года. Накануне было рассмотрено ходатайство гособвинения о продлении фигуранту меры пресечения. Суд продлил Проничеву срок содержания под стражей на 6 месяцев. Таким образом, в СИЗО он пробудет до 28 июня 2022 года, — сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.

Кроме того, суд назначил очередное заседание по делу Проничева — оно состоится 26 января 2022 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, полицейские задержали журналиста Николая Сальникова, а также бизнесмена и экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева 16 апреля. Подельников обвинили в шантаже депутатов и вымогательстве у них денег. Известно, что Сальников якобы на деньги Проничева снял разоблачающее видео про чиновников Новосибирска и выложил его на YouTube. После выхода видеоролика на них пожаловались депутаты горсовета. Они заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих выпусков. Однако за деньги Сальников и Проничев были готовы отменить съемки.

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