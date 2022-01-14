Новосибирцы будут уделять много времени работе и саморазвитию в 2022 году

Новосибирцы планируют провести большую часть 2022 года на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году главными приоритетами для новосибирцев станут работа и саморазвитие. Такие результаты опроса среди соискателей опубликовала служба исследований платформы hh.ru в четверг, 13 января.

— Для большинства жителей Новосибирской области главным приоритетом на 2022 год станет работа — 69% намерены тратить на это большую часть времени. На втором месте оказалось саморазвитие (66%). На третьем — семья, посвящать ей время планируют 60% новосибирцев. Любопытно, что важность этих трех факторов для жителей области выше, чем в среднем по России, — отмечают исследователи.

Больше всех работать в будущем году хотят жители Московской области (70% респондентов выбрали такой вариант), следом идет наш регион и Свердловская область. Самые трудолюбивые соискатели нашлись среди представителей рабочего, административного персонала и начинающих специалистов.

Среди новосибирцев 41% населения планируют уделять больше времени заботе о здоровье, только четверть — любимому хобби, 19% — спорту и 14% — друзьям. Однако также жители региона стремятся к саморазвитию, как и большая часть представителей сферы искусства и медиа.

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