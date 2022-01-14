В новосибирской колонии осужденный дал взятку инспектору. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирской колонии № 3 осужденный дал взятку младшему инспектору группы надзора. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Осужденный 1977 года рождения дал деньги за пронос сотового телефона, — уточнил КП-Новосибирск источник.

По информации источника, сумма взятки составила 12 тысяч рублей. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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