В Новосибирске следователя приговорили к трем годам лишения свободы условно за взятку

Бывший следователь получил взятку в размере 30 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске виновница аварии заплатила 30 000 рублей бывшему следователю Сергею Д. за то, чтобы он не привлекал ее к уголовному делу. Экс-сотрудника правоохранительных органов поймали с поличным и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

В начале сентября 2020 года на трассе в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей. По данным следствия, обвиняемый предложил виновнице аварии подредактировать ее показания за 30 тысяч рублей. Женщина согласилась, но в отместку донесла на экс-сотрудника в правоохранительные органы, и следователя задержали с поличным.

Сергей Д. раньше трудился в Мошковском следственном отделе МВД России по Новосибирской области, а теперь ему запретили работать в правоохранительных органах в течение следующих трех лет с испытательным сроком на 2 года. Его начальника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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