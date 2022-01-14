Из-за морозов цены на такси в Новосибирске взлетели в полтора раза

Новосибирцы готовы были платить вдвое больше, чтобы не стоять на морозе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 14 января, из-за температуры -26 градусов мороза спрос на такси среди новосибирцев резко увеличился, а вместе с ним взлетели и цены.

К примеру, доехать на работу из Дзержинского района в Центральный утром стоило около 350 рублей, по данным сервисов такси; сейчас цена снизилась на 100 рублей, но все равно остается повышенной из-за высокого спроса, недостатка водителей и плохих погодных условий.

Стоимость поездки из «Родников» в центр города составляла 200-250 рублей, сегодня утром же цены взлетели почти до 500 рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что новосибирцев в конце недели ждут резкие температурные перепады от -31 градуса до 0.

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