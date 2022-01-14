Шесть школ с привлечением частных инвестиций будут строить в Новосибирске

Дети смогут пойти в новые школы уже в следующем году Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Новосибирске построят десять школ, для некоторых из них будут привлечены частные инвестиции. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в пятницу, 14 января, на часе прессы.

— В прошлом году в Новосибирске введено в эксплуатацию две школы. В этом году мы приступим к строительству шести новых зданий в рамках государственно-частного партнерства и будем возводить четыре ранее начатых учреждения, — уточнил глава города. Ежегодно количество новосибирских школьников увеличивается на 6-7 тысяч, а мест в школах не хватает.

Четыре строящихся учреждения, о которых идет речь — это школы № 54, № 220 и № 219, а также новое здание для гимназии № 3. Четыре школы будут рассчитаны на более чем 3300 мест. Участки для строительства частных школ предусмотрены в микрорайонах «Дивногорский», Южно-Чемской, «Чистая Слобода», Плющихинский, на улицах Выборной и Шевченко. Частные школы в сумме будут вмещать 5775 учеников.

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