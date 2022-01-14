В Новосибирске годовалая девочка оказалась заперта в квартире. Фото: МАСС.

В Заельцовском районе Новосибирска годовалый ребенок оказался заперт один в квартире. Родители не могли попасть в помещение из-за того, что дверь заблокировало. Обеспокоенные взрослые вызвали спасателей.

— Вызов на улицу Аэропорт поступил днем. Спасатели, прибывшие на место, обеспечили доступ в квартиру. Годовалую девочку передали родителям, — рассказали в службе спасения МАСС.

Известно, что помощь медиков малышке не понадобилась.

Спасатели МАСС призвали новосибирцев быть внимательными и не оставлять детей без присмотра. Если выходите, берите с собой телефон, а еще обязательно отключайте электронные и бытовые приборы, которые могут быть опасными для малышей.

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