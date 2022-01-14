Четвероклассник напал на 4-х пенсионеров во дворе дома на Затулинке в Новосибирске

Полиция ищет парня, который нападал на пенсионерок. Фото: стоп-кадры из видео "Типичная Затулинка"

Видео с нападением школьника на пенсионерок появилось в социальных сетях. Его опубликовали в четверг, 13 января. Инцидент произошел еще 17 декабря на Затулинке, хотя некоторые жертвы уверены, что случаев нападения может быть больше.

За пару часов мальчишка избил женщину с внучкой, которая очень его боялась и постоянно оглядывалась, сорвал с пенсионерки шапку, вырвал сумку на колесиках у пожилой женщины — та упала и заплакала, а под конец даже не побоялся накинуться на мужчину с тросточкой.

— Мальчик опознан ребятами из 65-й школы: ученик 4 класса. За записью обращались не только мы, кто-то из пострадавших подал заявление, — сообщила в соцсетях дочь одной из пострадавших.

Мальчик все время гуляет в компании — вероятно, хочет произвести впечатление на друзей. Обычно его видят около дома 130/1 по улице Петухова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что школьник с Затулинки терроризирует новосибирских пенсионерок.

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