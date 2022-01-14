Четвероклассник напал на 4-х пенсионеров во дворе дома на Затулинке в Новосибирске

Полиция ищет парня, который нападал на пенсионерок. Фото: стоп-кадры из видео "Типичная Затулинка"
Видео с нападением школьника на пенсионерок появилось в социальных сетях. Его опубликовали в четверг, 13 января. Инцидент произошел еще 17 декабря на Затулинке, хотя некоторые жертвы уверены, что случаев нападения может быть больше.
За пару часов мальчишка избил женщину с внучкой, которая очень его боялась и постоянно оглядывалась, сорвал с пенсионерки шапку, вырвал сумку на колесиках у пожилой женщины — та упала и заплакала, а под конец даже не побоялся накинуться на мужчину с тросточкой.
— Мальчик опознан ребятами из 65-й школы: ученик 4 класса. За записью обращались не только мы, кто-то из пострадавших подал заявление, — сообщила в соцсетях дочь одной из пострадавших.
Мальчик все время гуляет в компании — вероятно, хочет произвести впечатление на друзей. Обычно его видят около дома 130/1 по улице Петухова.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что школьник с Затулинки терроризирует новосибирских пенсионерок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьник с Затулинки терроризирует новосибирских пенсионерок
Он толкает пожилых женщин, унижает и вырывает у них сумки из рук (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер