Сибиряк, чтобы не лишиться кроссовера, выплатил долг по алиментам 14-летней дочери. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Маслянино не выплачивал алименты 14-летней дочери. Горе-отец задолжал ребенку 265 тысяч рублей. Добровольно платить по счетам сибиряк не хотел. Тогда в дело вмешались судебные приставы. Однако ни взыскания на зарплату, ни запрет на выезд за границу погашать задолженность его не мотивировали. А вот в страхе лишиться машины, мужчина наконец-то вспомнил о родительских обязанностях.

— После предупреждения должника о том, что судебный пристав-исполнитель арестует его кроссовер SsangYong, мужчина оплатил алименты в полном объеме — 265 000 рублей, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы уточнили, что деньги с реализации арестованного имущества идут на погашение задолженности. В УФССП по региону также напомнили, что родители обязаны помогать детям — участвовать в их воспитании и образовании.

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