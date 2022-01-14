Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 января 2022.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 14 января 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Кроме того, движение затруднено по улицам Троллейной и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, площадь Труда и площадь Райсовета. Сложно проехать по Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы образовались на улицах Покрышкина, Новогодней, Сибиряков-Гвардейцев и Блюхера. Движение по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.
На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 14 января, достиг 7 баллов.
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