Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 января 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 января 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Кроме того, движение затруднено по улицам Троллейной и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, площадь Труда и площадь Райсовета. Сложно проехать по Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы образовались на улицах Покрышкина, Новогодней, Сибиряков-Гвардейцев и Блюхера. Движение по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Восход, Добролюбова и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 14 января, достиг 7 баллов.

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