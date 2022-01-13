Новосибирцев удивил водитель внедорожника, припарковавшийся на гигантском сугробе. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске в одном из дворов Плющихинского жилмассива водитель внедорожника припарковался на гигантском сугробе. Очевидцы сфотографировали необычный метод парковки и поделились кадрами в соцсети.
— Огромный сугроб во дворе был использован в качестве парковочного места, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На фото видно, что водитель внедорожника заехал на высоченный сугроб задними колесами.
Комментаторы удивились такой парковке, а также заявили, что делать так глупо и опасно.
— А потом масляное голодание в момент пуска двигателя и прогрева!
— Удивил так удивил! Но я бы так парковаться не стала, — написали сибиряки.
Некоторые подписчики решили, что так водитель внедорожника психанул из-за заваленной снегом парковки. А кто-то предположил, что автовладелец «решил поиграть в царя горы».
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