В Бердске автомойку строят рядом с огромной лужей, на которую жалуются горожане. Фото: администрация Бердска.

В Бердске под Новосибирском автомойку самообслуживания возводят рядом с огромной лужей. Горожане знают, что в глубокой яме скапливаются дождевые и талые воды. В связи с чем, лужа станет серьезным препятствием для посещения новой автомойки. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.

— Монтаж нестационарного объекта, а точнее автомойки самообслуживания ведется рядом с торгово-развлекательным центром «Астор». В настоящее время подрядчик совместно с МКУ «УЖКХ» города проводят план-мероприятий по отводу талой воды, — говорится в сообщении администрации.

По словам начальника управления градостроительства администрации Бердска Дмитрия Есикова, вероятнее всего, вода из гигантской лужи будет отводиться в ливневку. Власти утверждают, что до начала работы автомойки вопрос с препятствием, которое смущает горожан, решат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.