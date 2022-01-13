В Бердске автомойку строят рядом с огромной лужей, на которую жалуются горожане. Фото: администрация Бердска.
В Бердске под Новосибирском автомойку самообслуживания возводят рядом с огромной лужей. Горожане знают, что в глубокой яме скапливаются дождевые и талые воды. В связи с чем, лужа станет серьезным препятствием для посещения новой автомойки. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.
— Монтаж нестационарного объекта, а точнее автомойки самообслуживания ведется рядом с торгово-развлекательным центром «Астор». В настоящее время подрядчик совместно с МКУ «УЖКХ» города проводят план-мероприятий по отводу талой воды, — говорится в сообщении администрации.
По словам начальника управления градостроительства администрации Бердска Дмитрия Есикова, вероятнее всего, вода из гигантской лужи будет отводиться в ливневку. Власти утверждают, что до начала работы автомойки вопрос с препятствием, которое смущает горожан, решат.
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