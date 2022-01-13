Новосибирцы, торговавшие поддельным моторным маслом, предстанут перед судом. Фото: МВД 54.

В Новосибирске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Их обвиняют по части 4 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Попались новосибирцы на торговле контрафактным моторным маслом. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк сообщила пресс-служба полиции Новосибирской области.

Следствие установило, что в течение двух лет — с 2018 по 2020 года новосибирцы продавали масло, незаконно маркированное знаками известных производителей. Подделку они сбывали по всему СФО.

— Полицейские провели контрольные закупки, в ходе которых приобрели у фигурантов более тонны смазочных материалов. По результатам исследования было установлено, что вся приобретенная продукция является контрафактной, — пояснила Ирина Волк.

Известно, что в 2020 году сотрудники полиции задержали троих злоумышленников. Речь идет о предполагаемом организаторе, менеджере продаж и кладовщике.

Во время обысков полицейские изъяли у продавцов контрафакта 10 тонн фальшивого масла. Ущерб, который нанесли новосибирцы правообладателям, превысил 6 миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, сейчас уголовное дело в отношении новосибирцев направлено в Октябрьский районный суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

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