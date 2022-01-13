Следователи начали проверку после эвакуации в школе Новосибирска

Следком начал проверку после сообщения о минировании в новосибирской школе Фото: Андрей АБРАМОВ

В четверг, 13 января, после эвакуации в школе № 4 на улице Достоевского, 27 из-за сообщения о минировании следователи начали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

— Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки по факту массовой эвакуации учащихся учебного заведения в Центральном районе города Новосибирска в связи с ложным сообщением о минировании.

В настоящее время в Следкоме устанавливают подробности инцидента и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Напомним, ранее в четверг, 13 января, в новосибирской школе № 4 эвакуировали детей и учителей из-за сообщения о минировании.

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