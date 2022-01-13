В Новосибирске арестовали главу Пермского порохового завода

Он был арестован по решению суда
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске задержан генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский. Его обвиняют в коррупции. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Известно, что мужчина задержан из-за расследования деятельности «Новосибирского механического завода «Искра», где он работал замдиректором до назначения на должность в Перми.
Задержание Миргородского связано с возобновленного Минпромторгом РФ конкурса по выбору нового директора ППЗ.
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