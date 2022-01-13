В Новосибирске начинается тестирование 11-классников на коронавирус

Школьников протестируют на коронавирус 14 и 21 января Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирских 11-классников обследуют на COVID-19 14 и 21 января. Об этом заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил в четверг, 13 января, на заседании оперштаба.

— Тестирование пройдет 14 и 21 января на добровольной основе, решение об участии в нем могут принимать сами 11-классники. При сомнительном или положительном результате экспресс-теста ребенку будет также бесплатно проведено более полное исследование, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Считается, что именно в этом возрасте школьники наиболее общительны, а значит, имеют повышенную склонность к заражению коронавирусом. В случае выявления коронавируса хотя бы у одного ребенка класс будет отправлен на карантин.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала об обследованиях в 10-ти образовательных учреждениях 10 января.

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