В Новосибирске до 11 марта будет закрыт проезд на улицу Столетова

Проезд на улицу будет закрыт до 11 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в Калининском районе до 11 марта 2022 года будет закрыт проезд на улицу Столетова. Временные ограничения связаны с реконструкцией теплотрассы.

— На 7 метров будет сужен участок улицы Курчатова (от дома № 5 до здания № 5, к. 2 на улице Макаренко), а также закрывается проезд по улице Столетова в районе пересечения с улицей Курчатова, — говорится на сайте мэрии.

Власти призывают водителей быть внимательнее и соблюдать все правила дорожного движения.

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