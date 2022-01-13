Иммунолог заявил о способности «омикрона» заражать до 100 человек за раз

Специалист считает "омикрон" самым опасным из всех существующих вирусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что заболевший штаммом «омикрон» может заразить сто человек за один раз. Об этом он рассказал в беседе с КП-Новосибирск, приведя конкретный пример, произошедший в Нидерландах перед Новым годом.

— В Нидерландах был описан такой случай с «омикроном», где работники одной организации устроили предновогодний корпоратив, на который приехали люди из разных мест. Всего на праздник собрались 120 человек, один из них приехал из Южной Африки, как раз зараженный омикроном и сразу 91 человек заразил. Поэтому крайне высокая степень контагиозности «омикрон»-штамма она подтверждена такими вот отдельными наблюдениями и, собственно говоря, эпидемиологическими наблюдениями, которые сейчас проводятся в западной Европе и в США, — рассказал Владимир Болибок.

По словам специалиста, изучая «омикрон», все приходят к выводу, что контагиозность очень высокая, даже выше, чем хорошо известные до него вирусы, с которым человечество сталкивалось.

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