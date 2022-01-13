Почти 350 тысяч человек в Новосибирской области слетали на черноморские курорты в 2021 году

Новосибирцы стали чаще ездить в Сочи, Анапу, Симферополь и Геленджик Фото: Виктор КЛЮШКИН

Жители Новосибирской области в 2021 году отдыхали на черноморских курортах в два раза чаще, чем два года назад, до пандемии COVID-19. Об этом сообщил директор Регионального информационно-аналитического центра STI Виталий Наумов на пресс-конференции в четверг, 13 января.

— Если мы посмотрим объем пассажиропотоков и сравним его с доковидным 2019 годом, общий рост трафика по Новосибирску на черноморские курорты составил в 2021 году 90 %, вырос практически в два раза, — отметил Виталий Наумов.

В 2021 году на черноморские курорты из Новосибирска вылетело 346 тысяч человек, сообщает директор аналитического центра.

Новосибирцы летают в Краснодарский край в три раза больше, чем в Крым, а также все чаще выбирают Геленджик в качестве курорта. Россияне в целом стали чаще выбирать места для отдыха внутри страны, на этом сказались коронавирусные ограничения и меры поддержки государства.

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