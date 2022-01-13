В Новосибирске прокуратура отозвала иск от претензий к ЖК «Авиатор»

Решение вступило в законную силу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске Заельцовский районный суд принял отказ прокурора от иска к мэрии из-за строительства рядом с аэропортом Северный ЖК «Авиатор». Решение вступило в законную силу 13 января, об этом говорится на сайте ведомства.
— Производство по данному делу прекращено, — подтвердил КП-Новосибирск информацию старший помощник прокурора города Новосибирск.
Напомним, ранее в Новосибирске застройку «Брусника» в микрорайоне Аэропорт Восьмой кассационный суд общей юрисдикции и Заельцовский суд признавали незаконной. Но застройщик продолжал настаивать на том, что разрешение на строительство было получено законно.
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