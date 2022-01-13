В Новосибирской области 27-летнюю мать обвиняют в избиении четырехлетней дочери

Женщина несколько месяцев издевалась над своей дочерью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с избиением четырехлетней дочки жестокой матерью в Болотном под Новосибирском в прошлом году прогремела по всей стране. Участники конфликта даже приезжали на передачу «Мужское/Женское».

Следователи завели уголовное дело по результатам проверки информации СМИ, и теперь завершили расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области в четверг, 13 января.

— В период времени с июля по сентябрь 2021 года фигурантка по делу, руководствуясь ложным пониманием достижения положительного результата воспитания дочери наказанием, демонстрируя свое физическое превосходство и, пользуясь беспомощным состоянием девочки, систематически причиняла своей дочери физическую боль и психические страдания, — указано в сообщении пресс-службы.

27-летнюю женщину обвиняют по двум статьям: по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ за причинение вреда беспомощному ребенку и по ст. 156 УК РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Обвиняемая частично признала вину.

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