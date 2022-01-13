В Новосибирске неизвестный в медицинской маске ограбил ювелирный магазин на 3 миллиона рублей

В Новосибирске неизвестный в медицинской маске ограбил ювелирный магазина на 3 миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ограбление ювелирного магазина произошло в Новосибирске на улице Орджоникидзе. В среду, 12 января, туда ворвался неизвестный, одетый в черное, в медицинской маске. Угрожая оружием двум продавцам, он забрал золотые изделия. О преступлении КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Рост грабителя 170-175 сантиметров. Сотрудницам ювелирного магазина злоумышленник угрожал предметом, похожим на пистолет. С места преступления изъято видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей, — добавил КП-Новосибирск источник.

Случившееся КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области:

— Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.