Жительница Новосибирска, привитая «ЭпиВакКороной», умерла от коронавируса

61-летняя жительница Новосибирской области умерла от коронавируса после вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Привитая «ЭпиВакКороной» 61-летняя женщина из Новосибирска умерла от коронавируса. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ЭпиВакКорона отзывы» со ссылкой на ответ Минздрава, который получила дочь умершей.

Сибирячку в конце декабря 2021 года госпитализировали в Москве смпоражением легких в 50%. За три месяца до инцидента, по словам ее родственников, она привилась «ЭпиВакКороной». На 7-ой день болезни поражение легких достигло 95%.

Смерть сибирячки прокомментировали в Минздраве.

— Защитный титр антител в настоящее время не известен. Продолжительность иммунитета неизвестна, — ответили в Минздраве Санкт-Петербурга после того, как дочь погибшей женщины начала выяснять подробности смерти матери.

Такой ответ прислали дочери умершей от коронавируса женщины. Фото: телеграм-канал "ЭпиВакКорона отзывы"

В письме указано, что все этапы оказания медицинской помощи были выполнены в полном объеме в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях.

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