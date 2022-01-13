Под Новосибирском пенсионерка украла у женщины пакет с новогодними подарками

Женщина забыла пакет с подарками в зале ожидания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Под Новосибирском транспортная полиция поймала 62-летнюю пенсионерку, которая украла у пассажирки автобуса личные вещи. Инцидент произошел накануне Нового года в Барабинске, в помещении автокасс, где потерпевшая забыла пакет с покупками.

— Женщина увидела оставленный одной из пассажирок пакет и присвоила его себе. В нем находились лекарства, а также платья и другие вещи, которые потерпевшая приобрела для себя и дочери к предстоящему празднику. Похищенное изъято в полном объеме, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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