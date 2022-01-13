Бассейн в «Стрижах» построят по рекомендации губернатора Новосибирской области

25-метровый бассейн будет включать около 5-6 дорожек. Фото: Facebook Ильи Полякова
Глава региона Андрей Травников подписал распоряжение с рекомендацией мэрии Новосибирска предоставить разрешение на строительство бассейна в микрорайоне «Стрижи». Об этом 12 января сообщил депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков на своей странице в Facebook.
— Группа компаний «Стрижи» давно разработала эскиз бассейна и сделала все зависящее для подготовки к реализации проекта. Бюрократические процедуры в мэрии заняли много времени, но теперь все препоны позади. Можно приступать к проектированию, — пишет депутат.
Здание построят возле озера Жемчужина Сибири, там же располагается большой спортивный комплекс. Сам 25-метровый бассейн будет включать около 5-6 дорожек, детский бассейн поменьше, душевые кабинки и раздевалки.
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