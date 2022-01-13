30-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

Коронавирусом заразился 351 человек за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

13 января оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. За сутки скончались еще 12 пациентов: семь мужчин в возрасте от 30 до 83 лет и пять женщин от 47 до 80.

— Всего коронавирусом в Новосибирской области с начала эпидемии заразились 98 154 человека, за последние сутки их прибавилось 251. Выздоровели за день больше — 315 человек, а всего выписаны с выздоровлением 68 789 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации лежат 249 пациентов, среди них 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 2 544 человек, в том числе 26 детей.

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